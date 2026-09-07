Migranti sbarcano sulle spiagge della Sardegna: i bagnanti li cacciano via

Quando otto migranti tentano di sbarcare sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano, alcuni bagnanti li affrontano costringendo lo scafista a fare inversione e a scappare. Arrivano dall'Algeria: la Sardegna del sud è la nuova rotta migratoria. Solo nelle scorse ore altri due episodi vicino a Cagliari. Quella del Canale di Sardegna non è una rotta difficile da raggiungere ed è meno controllata di quella che passa dalla Tunisia alla Sicilia. I piccoli gruppi che partono dall'Algeria vengono caricati a bordo dei pescherecci che si spingono di notte fino al limite delle acque territoriali italiane: le chiamano navi madre. Solo quando la distanza è di poche decine di miglia vengono messi in mare i barchini, così da coprire l'ultimo tratto per raggiungere la costa.