la nuova tratta

Migranti sbarcano sulle spiagge della Sardegna: i bagnanti li cacciano via

La costa meridionale della regione è la nuova rotta migratoria per chi arriva dall'Algeria: è una tratta meno controllata delle altre

di Andrea Noci
07 Set 2026 - 13:00
01:23 
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Quando otto migranti tentano di sbarcare sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, nel Cagliaritano, alcuni bagnanti li affrontano costringendo lo scafista a fare inversione e a scappare. Arrivano dall'Algeria: la Sardegna del sud è la nuova rotta migratoria. Solo nelle scorse ore altri due episodi vicino a Cagliari. Quella del Canale di Sardegna non è una rotta difficile da raggiungere ed è meno controllata di quella che passa dalla Tunisia alla Sicilia. I piccoli gruppi che partono dall'Algeria vengono caricati a bordo dei pescherecci che si spingono di notte fino al limite delle acque territoriali italiane: le chiamano navi madre. Solo quando la distanza è di poche decine di miglia vengono messi in mare i barchini, così da coprire l'ultimo tratto per raggiungere la costa. 

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