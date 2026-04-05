Migranti, naufragio in area Sar libica: decine di vittime

Stando ai racconti dei superstiti, il natante in legno era salpato da tripoli con a bordo 110 persone, poi ha cominciato a imbarcare acqua, il naufragio dopo circa 15 ore di navigazione, in acque Sar libiche. Il bilancio dell'ennesima tragedia di questa rotta della migrazione è di 80 persone. Si sono salvati in 32, 31 uomini e un minore. Pachistani, bengalesi ed egiziani. Hanno raccontato di essere partiti venerdì notte, intorno alle 23 con un barcone di 12 metri.