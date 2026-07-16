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Migranti, indagato il comandato della ong Sea Watch per favoreggiamento all'immigrazione

Per gli inquirenti, i trafficanti consegnavano gli esseri umani alla ong

di Erika Sità
16 Lug 2026 - 14:21
01:35 
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La Procura di Brindisi indaga il comandante della ong Sea Watch 5, l'olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Secondo gli inquirenti, i trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica sulle imbarcazioni della ong. A sollevare il coperchio del caso è stato il quotidiano Il Giornale, che ha pubblicato le immagini esclusive di quello che ha descritto come un "appuntamento" per consegnare i migranti.

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