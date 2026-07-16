Migranti, indagato il comandato della ong Sea Watch per favoreggiamento all'immigrazione

La Procura di Brindisi indaga il comandante della ong Sea Watch 5, l'olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Secondo gli inquirenti, i trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica sulle imbarcazioni della ong. A sollevare il coperchio del caso è stato il quotidiano Il Giornale, che ha pubblicato le immagini esclusive di quello che ha descritto come un "appuntamento" per consegnare i migranti.