Migranti, cooperative dell'accoglienza rischiano la chiusura

Ma i migranti arrivati dall'inizio dell’anno sono appena 18 mila. Una sproporzione abissale tra domanda e offerta che sta mettendo in difficoltà il sistema. Uno dopo l'altro, molti bandi non sono stati rinnovati e le cooperative annaspano: con le stanze vuote, infatti, vengono meno anche i rimborsi. Per evitare la chiusura definitiva, ora guardano con speranza ai cosiddetti "dublinanti", individuandoli come nuovi potenziali ospiti e come possibile fonte di inattesi guadagni. Ma il tempo stringe e molti centri hanno già iniziato a chiudere. È accaduto già in Abruzzo, Veneto, Sicilia, Lombardia e Toscana.

