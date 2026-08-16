Metaponto, 17enne violentata dopo i festeggiamenti di Ferragosto: rintracciato 18enne

Una ragazzina di 17 anni ha denunciato di essere stata violentata la scorsa notte, dopo i festeggiamenti di Ferragosto, vicino al lungomare di Metaponto, in provincia di Matera. I carabinieri, allertati da una segnalazione al 112, sono intervenuti subito, e hanno trovato la vittima in stato di choc. Ha raccontato, tra le lacrime, di essere stata stuprata da un ragazzo che conosceva e con il quale aveva trascorso, insieme ad altri amici, la serata in spiaggia. Rintracciato il presunto responsabile della violenza.