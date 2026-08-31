Merano, tre bimbi rimangono bloccati nel fiume Passirio: salvati da un carabiniere | Video
I tre bambini tedeschi tra gli 8 e i 10 anni portati a riva sani e salvi. L'elogio della premier Meloni e del comandante generale Luongo.
Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio, a Merano, quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare, dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco.
L'orgoglio di Meloni: "Coraggio, prontezza e senso del dovere"
"Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A salvarli, l'intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco volontari e di un cittadino". Ha celebrato così il gesto eroico sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa, che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone", conclude la premier.
Il comandante Luongo: "Siete punto di riferimento"
Il comandante generale dell'Arma, generale Salvatore Luongo, si è congratulato telefonicamente con i militari operanti, estendendo il suo riconoscimento a tutta l'Arma locale: "Siete un punto di riferimento per tutti, grazie per ciò che fate".