Merano, tre bimbi rimangono bloccati nel fiume Passirio: salvati da un carabiniere | Video

Erano rimasti bloccati su un masso in mezzo alle acque del fiume Passirio, a Merano, quando un carabiniere si è immerso nelle acque e li ha riportati a riva senza un graffio. Così tre fratellini tedeschi di 8, 9 e 10 anni sono stati salvati da un militare, dopo che un passante aveva fatto scattare i soccorsi. I tre bambini, spaventati e infreddoliti, sono stati raggiunti poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco.