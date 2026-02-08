Massa Carrara, trasportava oltre un quintale di cocaina su un tir: arrestato

La polizia di Stato di Massa Carrara ha arrestato un cittadino di nazionalità rumena, che, a bordo di autoarticolato con targa straniera, trasportava oltre un quintale di sostanza stupefacente del tipo cocaina a elevata percentuale di purezza. Il controllo si è reso necessario per via di una sosta sospetta, a ridosso della zona industriale nei pressi dello stadio di Massa, zona bersagliata da furti sui mezzi di trasporto. Già dal primo controllo documentale, l'agitazione dell'uomo era altissima, tanto che non riusciva a spiegare il perché fosse fermo in quel luogo, nonostante la destinazione del suo carico di fertilizzanti fosse la Puglia. L'intervento di un'unità cinofila lì intervenuta, un pastore belga malinois specializzato nella ricerca di stupefacenti, segnalava con evidente interesse il carico del camion, indirizzando gli operatori ad approfondire le ricerche fino a quando, nella motrice, nascosti tra il rivestimento e la carrozzeria, venivano trovati ben 100 panetti per un peso totale di oltre un quintale di cocaina. L'eccezionale quantitativo di cocaina sequestrato per un valore sul mercato all'ingrosso di almeno tre milioni di euro, era destinato alle piazze di spaccio del nord ovest. In attesa dell'interrogatorio per i profili di garanzia e dei diritti dell'arrestato, su disposizione del pubblico ministero, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Massa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.