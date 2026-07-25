Mario Roggero, uno dei ladri doveva essere già in cella

Per uno dei rapinatori, che aveva assaltato la gioielleria di Mario Roggero, sarebbe potuto scattare l'arresto già due mesi prima del 28 aprile 2021, giorno del duplice omicidio di Grinzane Cavour. Quel rapinatore era Andrea Spinelli e il giorno del colpo è stato ucciso da Mario Roggero. Spinelli infatti era già stato accusato di un tentativo di estorsione a un imprenditore. Per questo i carabinieri, a febbraio 2021, avevano suggerito alla Procura di chiederne l'arresto. Ma per i pm non sussistevano le esigenze cautelari e così non era stata chiesta nessuna misura al Gip.