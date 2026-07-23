"Giudici hanno ignorato tutto"

Mario Roggero, l'avvocato di primo grado: "Dopo la prima rapina diagnosticata patologia psichiatrica"

Secondo uno psichiatra, Roggero soffriva di una patologia post traumatica da stress dopo la violenta rapina subita nel 2015

di Rossella Ivone
23 Lug 2026 - 18:58
01:31 
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La sentenza è a nostro avviso ingiusta perché non ha tenuto conto di un aspetto importantissimo che è quello psichiatrico. Roggero dopo la prima rapina aveva sviluppato una patologia psichiatrica riconosciuta dal perito del Tribunale, ma pm e giudice non hanno tenuto conto del parere del loro stesso consulente.

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