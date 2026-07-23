Mario Roggero, l'avvocato di primo grado: "Dopo la prima rapina diagnosticata patologia psichiatrica"
Secondo uno psichiatra, Roggero soffriva di una patologia post traumatica da stress dopo la violenta rapina subita nel 2015di Rossella Ivone
La sentenza è a nostro avviso ingiusta perché non ha tenuto conto di un aspetto importantissimo che è quello psichiatrico. Roggero dopo la prima rapina aveva sviluppato una patologia psichiatrica riconosciuta dal perito del Tribunale, ma pm e giudice non hanno tenuto conto del parere del loro stesso consulente.