Margaret Spada morta dopo una rinoplastica, due medici verso il processo per omicidio colposo

Omicidio colposo. È l’accusa con cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco e Antonio Marco Procopio in relazione alla morte di Margaret Spada, scomparsa il 7 novembre del 2024, tre giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica nell’ambulatorio dei due medici, padre e figlio, all'Eur. La 22enne di Lentini, provincia di Siracusa, si era sentita male subito dopo somministrazione dell’anestesia locale ed era deceduta dopo tre giorni.