A Roma nel 2024

Margaret Spada morta dopo una rinoplastica, due medici verso il processo per omicidio colposo

Scomparsa dopo essersi sottoposta a"un intervento nell'ambulatorio dei due, padre e figlio, all'Eur

di Simone Cerrano
11 Mag 2026 - 13:14
01:31 
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Omicidio colposo. È l’accusa con cui la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco e Antonio Marco Procopio in relazione alla morte di Margaret Spada, scomparsa il 7 novembre del 2024, tre giorni dopo essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica nell’ambulatorio dei due medici, padre e figlio, all'Eur. La 22enne di Lentini, provincia di Siracusa, si era sentita male subito dopo somministrazione dell’anestesia locale ed era deceduta dopo tre giorni.

Secondo l’inchiesta della Procura a inchiodare i due indagati alle loro responsabilità ci sono diversi elementi. Innanzi tutto, il ritardo nel chiamare i soccorsi: 16 i minuti intercorsi dall’insorgere del malore alla chiamata di emergenza perché, sostiene il pm, i Procopio temevano potesse emergere la mancanza delle autorizzazioni per svolgere interventi in quello studio.

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