raccolte oltre 1000 firme

Mantova si mobilita per i frati trasferiti a Verona

Nella Chiesa di Santa Teresa da decenni vivono 4 carmelitani che l'ordine ha richiamato nella sede regionale di Verona

di Marco Graziano
07 Feb 2026 - 20:02
