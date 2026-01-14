Logo Tgcom24
Napoli, mamme occupano una scuola inutilizzata nel quartiere Ponticelli

Genitori e docenti con striscioni davanti all'edificio ristrutturato con fondi Pnrr, ma chiuso da un anno

di Bruna Varriale
14 Gen 2026 - 16:10
01:34 

Una cinquantina di mamme ha occupato l'Istituto comprensivo Edoardo de Flilippo nel quartiere Ponticelli, nella periferia est di Napoli, per protestare contro la chiusura del plesso che ospita bambini dell'asilo, delle elementari e delle scuole medie. Dal 19 dicembre i bagni sono inagibili, a causa di infiltrazioni potrebbero compromettere la sicurezza dell'impianto elettrico, dunque la dirigente scolastica non ha potuto fare altro che chiudere, nonostante la situazione fosse stata denunciata da tempo. 

