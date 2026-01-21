Logo Tgcom24
Cronaca
In Sicilia

Maltempo, un'onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook

Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice erano andati sul lungomare, nel messinese, per mostrare le forti"mareggiate.""Non fate quello che abbiamo fatto noi"

21 Gen 2026 - 16:57
02:56 

I sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati travolti da un'onda anomala nel corso di una diretta Facebook sul maltempo. Per far vedere l'entità delle forti mareggiate che si stanno abbattendo violentemente sulla costa jonica della Sicilia da martedì, i due si erano recati sul lungomare di Santa Teresa. Proprio mentre le videocamere stavano inquadrando il mare in tempesta, l'acqua ha sorpreso i due primi cittadini del messinese. De Luca ha pubblicato il video sul suo account, commentando: “Non fate quello che abbiamo fatto noi. State lontani dai lungomari e dai torrenti. A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un'onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry”.

