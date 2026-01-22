Maltempo, onde fino a 16 metri e miliardi di euro di danni

Sicilia, Calabria e Sardegna sono inermi davanti a onde alte fino a 16 metri, raffiche oltre i cento all’ora e pioggia senza tregua. Il ciclone Harry non ha risparmiato quasi nulla al sud e la conta dei danni è appena iniziata e il bilancio è già pesantissimo. In Sicilia la prima stima provvisoria parla di oltre 500 milioni di euro, con il presidente Renato Schifani che valuta lo stato di crisi. Anche Calabria e Sardegna avviano le procedure per il riconoscimento dell’emergenza. Il governo promette aiuti alle comunità colpite. Mentre i tecnici spiegano che si tratta di un evento secolare: oltre 500 millimetri di pioggia caduti in pochi giorni.