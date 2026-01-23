Maltempo, nuova perturbazione in arrivo: allerta in diverse regioni
La Protezione civile ha emesso un'allerta nelle stesse regioni appena colpite dalla precedente ondata di maltempo, il tutto mentre diverse province stanno ancora facendo la conta dei dannidi Andrea Noci
Previste forti piogge in Liguria e Toscana mentre la neve è in arrivo in Pianura Padana. Nello specifico, potrebbero imbiancarsi le città di Piacenza, Pavia e buona parte del basso Piemonte. Nel frattempo, continua la conta dei danni in Calabria, Sardegna e Sicilia.