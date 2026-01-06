Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Allerta meteo

Maltempo, nevicate ed esondazioni: disagi e strade chiuse

Coinvolte in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Una frana in Valle d'Aosta

di Andrea Noci
06 Gen 2026 - 19:40
01:29 
maltempo