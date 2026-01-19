Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Danni e disagi

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria

Le scuole resteranno ancora chiuse in molti comuni

di Massimiliano Di Dio
19 Gen 2026 - 19:56
01:36 
maltempo
video evidenza