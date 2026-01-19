Logo Tgcom24
La situazione

Maltempo, allerta rossa anche in parte della Sicilia: forti venti e nubifragi

In atto le misure della protezione civile a partire dalle"scuole chiuse

19 Gen 2026 - 08:11
03:20 

Il maltempo si sposta al Centro-Sud, con allerta rossa per parte di Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. L'allerta ha fatto scattare la chiusura delle scuole.

