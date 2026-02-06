Maltempo, allerta meteo in diverse regioni

Il maltempo spacca in due la Costiera Amalfitana: a causa delle abbondanti piogge, un costone di roccia è franato sulla statale 163, la strada che unisce Vietri e Cetara. Massi e terreno sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente non si registrano feriti. Disagi anche nel centro città di Salerno, dove, a seguito della pioggia, si è aperta una grossa buca nell'asfalto, che ha creato problemi alla viabilità cittadina. Scendendo ancora più a Sud, resta critica la situazione in gran parte della Calabria. A causa della forte ondata di maltempo, è allerta arancio anche nel Lazio. Diverse precipitazioni sono attese anche nel resto del Paese: tra Centro e Sud Italia, è allerta gialla in 11 regioni.