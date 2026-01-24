Maltempo al Sud, lunedì in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e le prime risorse

Nei luoghi del disastro causato dal ciclone, si lavora per ricostruire e tornare alla normalità: ci vorranno tempo e risorse. Il governo lunedì si prepara a deliberare lo stato di emergenza nazionale in Sicilia, Calabria e Sardegna, per stanziare anche i primi fondi. Ed è polemica sulle assicurazioni: obbligatorie, secondo la legge di bilancio del 2024 anche per catastrofi come questa. Ma gli imprenditori già segnalano resistenze da parte di alcune compagnie.