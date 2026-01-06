Logo Tgcom24
Maltempo, a Cave una frana dovuta alle precipitazioni

Lo smottamento ha provocato la caduta di un palo che si è riversato sui cavi elettrici"

06 Gen 2026 - 15:10
