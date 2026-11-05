Caos nei cieli, il presidente Copasir Lorenzo Guerini a Tgcom24: "Allarmi che devono essere guardati con attenzione"
Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica fa il punto dopo la mattinata di allarmi bomba nei cieli d'Europa
Dopo una giornata caratterizzata dagli allarmi bomba scattati nella mattinata su voli di linea in Europa, tra cui alcuni partiti e diretti in Italia, oltre a una mail scritta proprio in italiano e con oggetto "segnalazione minaccia", a Tgcom24 è intervenuto Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, per fare chiarezza.
Il numero uno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per traccare un quadro della situazione, ha sottolineato che ora le forze di polizia e intelligence stanno indagando, ma non solo: "C'è anche un conforto con altri paesi Europei che sono stati colpiti dagli stessi allarmi, quindi è complicato per ora definire qual è il quadro definitivo. Siamo però in presenza di allarmi che creano insicurezza e paure nell'opinione pubblica e che incidono sul trasporto aereo e quindi devono essere guardati con molta attenzione". Non si lascia nulla al caso e si prende in considerazione ogni ipotesi, anche che ci sia un qualche tipo di coordinamento dietro: "È evidente che c'è un certo coordinamento di questi allarmi che si sono sviluppati e questo lascia presagire che ci sia un qualcosa di coordinato. Che, se così fosse, si inserirebbe dentro un quadro di minaccia ibrida e guerra cognitiva, una cosa con cui ci confrontiamo da tempo".