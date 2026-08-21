A scopo precauzionale

Nord della Lombardia sferzato dal maltempo: nella Bergamasca evacuato un campeggio

Intervento dei vigili del fuoco a Isola di Fondra: la struttura è minacciata a monte da un movimento franoso e a valle dall'esondazione di un torrente

21 Ago 2026 - 08:04
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Il Nord della Lombardia sferzato dal maltempo che, se da un lato aiuta ad abbassare le temperature e ad alzare il livello dei fiumi e dei laghi dando sollievo all'agricoltura, dall'altra ha causato una serie di allagamenti, esondazioni, frane e crolli e conseguenze nella circolazione dei treni e sulle strade. In provincia di Bergamo, proprio per la situazione di criticità determinata dal maltempo, è stata disposta nelle ultime ore, a scopo precauzionale, l'evacuazione di un campeggio con 250 ospiti. La struttura è minacciata a monte da un movimento franoso e a valle dall'esondazione di un torrente. 

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