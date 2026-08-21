Nord della Lombardia sferzato dal maltempo: nella Bergamasca evacuato un campeggio

Il Nord della Lombardia sferzato dal maltempo che, se da un lato aiuta ad abbassare le temperature e ad alzare il livello dei fiumi e dei laghi dando sollievo all'agricoltura, dall'altra ha causato una serie di allagamenti, esondazioni, frane e crolli e conseguenze nella circolazione dei treni e sulle strade. In provincia di Bergamo, proprio per la situazione di criticità determinata dal maltempo, è stata disposta nelle ultime ore, a scopo precauzionale, l'evacuazione di un campeggio con 250 ospiti. La struttura è minacciata a monte da un movimento franoso e a valle dall'esondazione di un torrente.