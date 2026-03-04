Legnano, rapina tre supermercati armato di coltello e pistola giocattolo: arrestato"41enne

In un solo pomeriggio, il 28 agosto, avrebbe tentato di rapinare due supermercati, riuscendo poi a portare a termine un colpo in un’attività di Legnano. Un bottino da 400 euro intascato grazie a un coltello e una pistola, risultata poi essere giocattolo. Il presunto responsabile sarebbe un 41enne legnanese, arrestato la mattina di martedì 3 marzo e portato in carcere dai carabinieri. I tre assalti sono avvenuti tra Parabiago, Canegrate e Legnano.