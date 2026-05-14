Ladri in fuga da Crema a Milano: l'inseguimento dei carabinieri

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema e quelli della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno arrestato quattro uomini di origine sudamericana, irregolari e senza fissa dimora, rei di aver commesso un furto in abitazione e di averne tentato un altro nel Comune di Moscazzano. Dopo la segnalazione di un cittadino, che ha sorpreso i malviventi in azione, i militari dell'Arma hanno individuato i topi d'appartamento, che si erano dati alla fuga a bordo di un'auto. Tre si sono poi dileguati a piedi e sono stati arrestati, mentre uno è rimasto alla guida della vettura.