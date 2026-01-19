La Spezia, oltre mille studenti radunati davanti all'istituto dove è stato ucciso Youssef

Oltre mille studenti, da diverse scuole di La Spezia, si sono radunati davanti all'istituto dove è stato ucciso Youssef. Volevano che la scuola restasse chiusa, nessuno di loro è entrato. Dopo qualche ora, gli studenti sono partiti in corteo, alcuni di loro lanciano accuse pesanti: "Erano già giorni che lo minacciava, lui aveva avvertito i professori, non era da sottovalutare".