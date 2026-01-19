Logo Tgcom24
Cronaca
Il corteo

La Spezia, oltre mille studenti radunati davanti all'istituto dove è stato ucciso Youssef

Volevano che la scuola restasse chiusa, alcuni"lanciano accuse pesanti: "Erano giorni che lo minacciava, lui aveva avvertito i professori"

di Francesco Mortola
19 Gen 2026 - 12:26
01:28 

Oltre mille studenti, da diverse scuole di La Spezia, si sono radunati davanti all'istituto dove è stato ucciso Youssef. Volevano che la scuola restasse chiusa, nessuno di loro è entrato. Dopo qualche ora, gli studenti sono partiti in corteo, alcuni di loro lanciano accuse pesanti: "Erano già giorni che lo minacciava, lui aveva avvertito i professori, non era da sottovalutare". 

