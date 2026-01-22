La Spezia, in più di mille per i funerali del giovane Aba

Una bara bianca, la disperazione dei familiari, le lacrime di amici e compagni di scuola, la commozione di una città e un dolore profondo agitato da una domanda angosciante che molti si fanno in questa giornata triste: perché? Sono più di mille le persone che hanno partecipato al funerale di Youssef Abanoub, il ragazzo ucciso una settimana fa con una coltellata a scuola dal coetaneo Zouhair Atif, in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Quando la bara esce dalla cattedrale cristo re di la spezia, si alza un lungo applauso. Le esequie di Aba, così lo chiamavano gli amici, si svolgono in italiano e in egiziano, con rito cattolico e poi coopto.