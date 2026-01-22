La Spezia, i compagni di Aba si rifiutano di entrare a scuola

"No, oggi niente scuola. Ancora non ce la sentiamo". Saltano le lezioni anche oggi i ragazzi dell'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove venerdì scorso Zuahir Atif ha ucciso con una coltellata Youssef Abanoub per delle foto circolate sui social. Gli studenti non si sentono protetti dalla scuola come scritto anche nei cartelli di protesta fin da subito. "Una tragedia evitabile" e "I prof sapevano" denunciano gli allievi, mentre la preside dell'istituto si è limitata a una breve nota: "Il silenzio non significa complicità od omertà". Intanto, l’autopsia sul corpo di Aba - come lo chiamavano i compagni - ha chiarito che la morte è stata causata da un solo fendente.