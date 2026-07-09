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L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata della Russia

Convocato l''ambasciatore alla Farnesina."La decisione del ministro degli Esteri Tajani dopo l'inchiesta della procura di Roma

di Alfredo Macchi
09 Lug 2026 - 18:57
01:33 
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