Cronaca
ANGUILLARA

L'autopsia: "Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate"

L'autopsia conferma anche la volontà"del suo assassino di rendere irriconoscibile il suo corpo, straziato anche dal fuoco e dall'uso della ruspa

di Alessio Fusco
20 Gen 2026 - 19:01
01:24 
femminicidio
video evidenza
federica torzullo