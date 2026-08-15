L'angelus di Ferragosto di Papa Leone: "La bellezza non tema il tempo"
Terminato il periodo di riposo, prevost ritorna sui Castelli romani per celebrare messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova e recitare l'angelus di ferragostodi Fabio Marchese Ragona
Una giornata di festa a Castel Gandolfo, la residenza estiva di papa Leone XIV. Terminato il periodo di riposo, Prevost ritorna sui Castelli romani per celebrare messa nella parrocchia pontificia di san Tommaso da Villanova e recitare l'angelus di Ferragosto.
Solennità di Maria assunta in cielo, il Pontefice nell'omelia parla della donna bellissima raffigurata nei dipinti, un'immagine all'apparenza lontana - dice - da ciò che invece il tempo lascia sulla pelle delle persone.