UNA GIORNATA DI FESTA

L'angelus di Ferragosto di Papa Leone: "La bellezza non tema il tempo"

Terminato il periodo di riposo, prevost ritorna sui Castelli romani per celebrare messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova e recitare l'angelus di ferragosto

di Fabio Marchese Ragona
15 Ago 2026 - 13:18
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Una giornata di festa a Castel Gandolfo, la residenza estiva di papa Leone XIV. Terminato il periodo di riposo, Prevost ritorna sui Castelli romani per celebrare messa nella parrocchia pontificia di san Tommaso da Villanova e recitare l'angelus di Ferragosto. 
Solennità di Maria assunta in cielo, il Pontefice nell'omelia parla della donna bellissima raffigurata nei dipinti, un'immagine all'apparenza lontana - dice - da ciò che invece il tempo lascia sulla pelle delle persone.

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