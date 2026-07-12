Suonava Morricone con la chitarra durante il Covid: ora Jacopo deve lasciare casa

Era il 2020, gli anni del Covid e dell'isolamento, quando Jacopo Mastrangelo prese la sua chitarra elettrica e decise di suonare per tutti dalla sua terrazza di piazza Navona a Roma, diventando virale. Prima l’Inno d’Italia, poi il tema di Debora di Ennio Morricone. Ieri, a distanza di sei anni si è riaffacciato da quella terrazza per suonare un'ultima volta. Il contratto di locazione non è stato rinnovato e Jacopo è costretto a traslocare in un’altra casa. "Un grazie alla terrazza e a tutte le persone", ha dichiarato.