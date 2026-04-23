Inchiesta escort, indagini sui conti degli arrestati: verifiche su flussi verso l'estero

Proseguono a Milano le indagini sul presunto giro di escort collegato alla movida e ai dopopartita, gestito secondo l'ipotesi accusatoria da un'agenzia eventi con sede nell'hinterland milanese. I pubblici ministeri stanno sentendo diverse ragazze coinvolte, mentre nei telefoni sequestrati agli arrestati sarebbero emersi decine di nomi del mondo del calcio. Parallelamente gli inquirenti stanno ricostruendo i flussi finanziari legati all'attività, con un sequestro preventivo superiore a 1,2 milioni di euro e verifiche su conti esteri, anche in Lituania.