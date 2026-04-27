Inchiesta escort, la coppia arrestata si difende davanti al gip

Prosegue l'inchiesta sul presunto giro di escort a Milano. Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, la coppia arrestata con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, hanno respinto al mittente l'accusa di aver organizzato serate nei locali vip offrendo anche escort a clienti facoltosi, in particolare calciatori. Il legale: "Hanno realizzato certamente qualcosa di particolare, per un mondo dell'effimero. Hanno cercato sempre di essere super corretti anche con le ragazze invitate nel loro contesto". Presto saranno convocati in Procura calciatori e imprenditori, tutti non indagati, che avrebbero partecipato a quelle serate.