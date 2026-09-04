Imperia, abusa di una minorenne poi "si pente": il giudice non conferma il carcere

Ha aggredito e abusato di una minorenne a Imperia a fine agosto, dopo averla a lungo pedinata. "Sono pentito" ha detto poi il 19enne, nord africano con regolare permesso di soggiorno, al giudice che non ha confermato il suo arresto in carcere ma ai domiciliari. Un caso quasi fotocopia di quello di Torino, vittima una tredicenne molestata e palpeggiata in un minimarket, con la dichiarazione di pentimento del suo aggressore bengalese che gli ha fatto ottenere come misura cautelare l'obbligo di firma invece della prigione.