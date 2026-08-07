Il virologo Palù a Tgcom24: "Fauci nel mirino degli Usa soprattutto per le origini del Covid"

Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si è appellato al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. A Tgcom24, il virologo Giorgio Palù spiega che "il coinvolgimento di Fauci è dovuto" soprattutto al dibattito sulle origini del Covid "più che ai lockdown, alle mascherine, ai vaccini. Lui è stato sentito più volte per finanziamenti alle ricerche sull'origine del virus, e anche interrogato". Come ricordato da Palù, "Fauci ha più volte che l'origine più probabile è quella naturale, cioè uno spillover dall'animale all'uomo, ma non esclude la possibilità di un incidente di laboratorio".