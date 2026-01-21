Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il 14enne era scomparso dal 12 gennaio

Il piccolo Diego è stato ritrovato a Milano

Invece di andare a scuola, il giovane di San Giovanni Lupatoto, nel veronese,"ha preso un treno per Milano senza dare più notizie di sé

di Paolo Brinis
21 Gen 2026 - 18:49
01:36 

"Vado in Svizzera a fare soldi facili" era stato questo l'ultimo messaggio che Diego aveva inviato agli amici la mattina del 12 gennaio prima di salire su un treno per Milano, al posto di recarsi a scuola. Da quel momento più nessuna traccia e l'angoscia crescente nel comune di San Giovanni Lupatoto, nel veronese, dove la comunità aveva organizzato una fiaccolata notturna. La madre aveva lanciato uno straziante appello al figlio e la procura aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona. Dopo nove giorni di ricerche, il 14enne è stato ritrovato nella periferia nord di Milano, dopo aver tentato di rubare dei generi alimentari in un supermercato. 

video evidenza