Il piccolo Diego è stato ritrovato a Milano

"Vado in Svizzera a fare soldi facili" era stato questo l'ultimo messaggio che Diego aveva inviato agli amici la mattina del 12 gennaio prima di salire su un treno per Milano, al posto di recarsi a scuola. Da quel momento più nessuna traccia e l'angoscia crescente nel comune di San Giovanni Lupatoto, nel veronese, dove la comunità aveva organizzato una fiaccolata notturna. La madre aveva lanciato uno straziante appello al figlio e la procura aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona. Dopo nove giorni di ricerche, il 14enne è stato ritrovato nella periferia nord di Milano, dopo aver tentato di rubare dei generi alimentari in un supermercato.