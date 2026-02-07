Il maltempo tiene in ostaggio mezza Italia: allerta gialla in sei Regioni

Il maltempo che tiene in ostaggio metà Italia continua a lasciare ferite profonde. Come sul lungomare Tafuri di Salerno, dove la mareggiata rischia di far crollare anche il pattinodromo comunale. Il costone non smette di cedere, e solo pochi mesi fa era venuto giù un muro di contenimento. Disagi per i pendolari della Costiera amalfitana, praticamente divisa in due. Allerta gialla in sei Regioni: previsti pioggia e vento forte nel fine settimana al Centro-sud e sulle isole.