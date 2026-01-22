Il diario di Paolo, suicida a 14 anni: "Le persone non capiscono, anche la prof mi bullizza"

Paolo, il ragazzo morto suicida a 14anni a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, annotava episodi della sua vita in classe, che gli procuravano dolore. Queste pagine adesso sono passate al vaglio da una psicologa grafologa forense, su incarico dei genitori. Intanto sono stati aperti due fascicoli per istigazione al suicidio: uno della procura dei minori nel quale sono indagati quattro compagni di scuola e uno dalla procura di Cassino, contro ignoti. Paolo aveva sofferto, per l'ennesima incomprensione, quando rimandato in matematica, aveva scoperto che invece uno dei presunti bulli, meno meritevole di lui, era stato promosso. Quel compagno aveva frequentato il doposcuola. Paolo no, perché aveva detto all'insegnante che per la sua famiglia era troppo costoso. La docente in quell'occasione in classe aveva obiettato che non costava così tanto.