A Roma

Il"Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro celebra i 100 anni dalla nascita

Tracciato un bilancio delle attività: negli ultimi 10 anni i controlli hanno riguardato 173mila aziende, 550mila lavoratori

di Alfredo Macchi
27 Ott 2026 - 13:21
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
carabinieri
video evidenza