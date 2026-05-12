Speciale Il focolaio di hantavirus
IL VIRUS DELLA NAVE DA CROCIERA

Hantavirus, negativo primo test sul medico in isolamento fiduciario in Veneto

A confermarlo è Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute

di Andrea Noci
12 Mag 2026 - 12:57
01:19 
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