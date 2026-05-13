Hantavirus, il turista britannico al Sacco di Milano "è asintomatico e non è contagioso"

Come il paziente inglese, anche tutti gli altri cinque casi sospetti in Italia sono negativi al contagio di hantavirus. In particolare, il turista britannico intercettato ieri a Milano e portato nel nuovo pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sacco è risultato negativo e quindi non può aver contagiato nessuno, neanche la persona che viaggiava con lui. Per precauzione rimarrà nella struttura ospedaliera fino alla fine della quarantena.
L’uomo, 60 anni, si trovava sul volo Sant’Elena-Johannesburg ed era venuto a contatto per pochi minuti con la moglie del paziente zero, deceduta poco dopo l’arrivo in Sudafrica. Insieme a lui c’erano altre tre persone poi arrivate in Italia: anche queste sono risultate negative. Si tratta del giovane ufficiale di navigazione, adesso in isolamento a casa a Villa San Giovanni, del turista sudafricano in osservazione a Padova e della 37enne residente vicino a Firenze. Al momento nemmeno la turista argentina sotto controllo a Messina risulta malata.