Hantavirus, il turista britannico al Sacco di Milano "è asintomatico e non è contagioso"

Come il paziente inglese, anche tutti gli altri cinque casi sospetti in Italia sono negativi al contagio di hantavirus. In particolare, il turista britannico intercettato ieri a Milano e portato nel nuovo pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sacco è risultato negativo e quindi non può aver contagiato nessuno, neanche la persona che viaggiava con lui. Per precauzione rimarrà nella struttura ospedaliera fino alla fine della quarantena.