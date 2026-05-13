Speciale Il focolaio di hantavirus
I TEST ESEGUITI ALLO SPALLANZANI

Hantavirus, escluso (al momento) il contagio di sei italiani

Quattro delle sei persone erano a bordo dello stesso volo Klm sul quale si trovava anche la donna olandese poi deceduta

di Alessandra Rolla
13 Mag 2026 - 13:01
01:28 
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