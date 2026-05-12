Hantavirus, allo Spallanzani di Roma le analisi del marittimo calabrese

Sarà l'Istituto Spallanzani di Roma, punto di riferimento per le malattie infettive, ad analizzare i campioni di sangue e i tamponi del marittimo calabrese che ha viaggiato sullo stesso volo della donna olandese morta per hantavirus. Gli esami - previsti per mercoledì - dovranno chiarire la situazione clinica del 25enne residente in provincia di Reggio Calabria, dopo le indiscrezioni di possibili sintomi compatibili con il virus. Ma è lui stesso a smentire tutto. "Non ho sintomi, sto solo cercando di combattere la noia dell’isolamento". A fare chiarezza anche la sindaca di Villa San Giovanni: "Non è mai stato trasferito né sarà trasferito allo Spallanzani e continuerà la quarantena come da prescrizione del Ministero della Salute".