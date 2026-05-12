Speciale Il focolaio di hantavirus
Del sangue e dei tamponi

Hantavirus, allo Spallanzani di Roma le analisi del marittimo calabrese

Gli esami dovranno chiarire la situazione clinica del 25enne, dopo le indiscrezioni di possibili sintomi compatibili con il virus

di Andrea Noci
12 Mag 2026 - 19:24
01:28 
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Sarà l'Istituto Spallanzani di Roma, punto di riferimento per le malattie infettive, ad analizzare i campioni di sangue e i tamponi del marittimo calabrese che ha viaggiato sullo stesso volo della donna olandese morta per hantavirus. Gli esami - previsti per mercoledì - dovranno chiarire la situazione clinica del 25enne residente in provincia di Reggio Calabria, dopo le indiscrezioni di possibili sintomi compatibili con il virus. Ma è lui stesso a smentire tutto. "Non ho sintomi, sto solo cercando di combattere la noia dell’isolamento". A fare chiarezza anche la sindaca di Villa San Giovanni: "Non è mai stato trasferito né sarà trasferito allo Spallanzani e continuerà la quarantena come da prescrizione del Ministero della Salute".

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