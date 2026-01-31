Hannoun, ci sono prove solide del sostegno ad Hamas

"Appare evidente che la grande massa di dati probatori permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia il suo stabile contributo al suo finanziamento", lo scrivono i giudici nelle 58 pagine dell'ordinanza che conferma l'arresto del leader proPal Mohammad Hannoun. Al 64enne, in carcere dal 27 dicembre scorso, vengono contestati i reati di associazione terroristica ed eversione dell’ordine democratico e di aver dirottato fondi destinati a "società benefiche" su Hamas. Un sostegno economico che non necessariamente, precisano i giudici, deve avere finalità terroristiche.