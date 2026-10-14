esame su 200 computer

Giallo della ricina, nuove perquisizioni nelle scuole di Campobasso

Controlli al liceo scientifico di Riccia

di Ilaria Liberatore
14 Ott 2026 - 13:04
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Si stringe il cerchio nel giallo della ricina, con un secondo giorno di perquisizioni nelle scuole della provincia di Campobasso. La polizia sta analizzando quasi 200 computer alla ricerca di chi, utilizzando una falsa identità, avrebbe cercato informazioni sul veleno sospettato di aver causato la morte di Antonella e della figlia quindicenne Sara. Dopo l'istituto agrario di Riccia, gli accertamenti si concentrano sul liceo scientifico, dove insegna un'amica di lunga data del marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, già ascoltata dagli investigatori. 

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