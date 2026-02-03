Genova, "ostaggio delle manifestazioni contro Casapound"

Gli abitanti e i commercianti del quartiere Foce di Genova sono stanchi: un corteo al mese, spesso con scontri con la polizia. Il problema, per i residenti, non è la presenza del centro sociale Casapound, che per quella sede paga l'affitto, ma le manifestazioni delle varie sigle antifasciste che si danno appuntamento per contestare ogni loro iniziativa. Inevitabile l'attività di prevenzione della questura, che, però, anche questa, crea disagi agli abitanti, che con due esposti chiedono di risolvere la situazione.