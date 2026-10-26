Genova, la Procura indaga sui possibili legami tra Hannoun e Youssef Siher

È chiusa e sotto sequestro, a Genova, la sede dell’associazione di Mohammad Hannoun, in carcere assieme ad altre 3 persone perché accusato, anche se respinge ogni responsabilità, di aver raccolto finanziamenti destinati ad Hamas. Ora la procura di Genova ha chiesto a quella di Milano gli atti relativi all’inchiesta che ha portato al fermo di Yussef Siher, accusato di essere l’ organizzatore online delle manifestazioni sfociate nei saccheggi di Milano e altre città. Lo scopo degli inquirenti é accertare se fra la presunta mente del movimento e i gruppi accusati di aver finanziato Hamas ci siano stati contatti. Fino a ora, però, secondo uno degli avvocati del collegio difensivo nell’inchiesta di Genova, il nome di Siher non sembra emergere nelle oltre 40mila pagine dell’inchiesta genovese.

