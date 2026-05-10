Garlasco, il legale di Sempio: "Biglietto con 'assassino' è una scaletta per spettacolo"

"È la rappresentazione di una scaletta di un video che avrebbe dovuto girare Andrea Sempio a beneficio di uno spettacolo" così l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio, ha spiegato che il bigliettino con la scritta "assassino" trovato nella spazzatura non avrebbe alcun legame con l'omicidio di Chiara Poggi, ma sarebbero stati preparati per un contributo audio destinato allo spettacolo teatrale "La fabbrica degli innocenti". "Si tratta lo dico con chiarezza dell'ennesimo travisamento dei fatti e della prova" sottolinea Cataliotti. Riguardo la zona del ritrovamento, l'avvocato precisa: "Quel foglietto è stato buttato in un sacco dell'immondizia lontano da casa perché "dietro l'Ipercoop dove peraltro lavorava, si poteva buttare il sacco dell'immondizia come indifferenziata". Inoltre, Cataliotti ha spiegato di avere tutti gli audio che comprovano "che la lettura giusta di questo appunto è esattamente questa", aggiungendo che "tutto ciò per dimostrare come ogni singola prova meriti di essere vagliata razionalmente e prima sottoposta al vaglio e alle controdeduzioni del difensore prima di essere presa per buona".