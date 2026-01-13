Logo Tgcom24
Garlasco, consulenti famiglia Poggi: "Chiara aggredita in cucina"

La nuova ricostruzione partita dagli esiti della pattumiera in cucina. Cruciale, secondo i consulenti, la presenza del dna di Alberto Stasi sulla cannuccia del thè"

13 Gen 2026 - 12:43
01:25 
delitto di garlasco
chiara poggi
video tg